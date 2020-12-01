ضبط 4125 مخالفة في حملة لشرطة المرافق بالسنبلاوين

شنّت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وضبط المقاهى والكافيتريات المخالفة في الشوارع الرئيسية بمدينة السنبلاوين والتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية، وذلك تحت إشراف اللواء رأفت عبدالباعث الفقى، مدير أمن الدقهلية.جاءت الحملة بقيادة العميد وائل الشربينى والرائد فاروق حماد، وكيل مرافق الدقهلية، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق، والنقيب أبوالمعاطى غنام واستهدفت إزالة كل الإشغالات والمخالفات بمدينة السنبلاوين.‏‎وأسفرت الحملة عن تحرير ٨٦ محضرا ومصادرة ٤١٢٥ مضبوطة من بينهم ٨٩٤ شيشة، كما تم إبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة وإزالة التعديات عن حرم الطريق.