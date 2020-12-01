حوار طنجة يتفق على لجنة لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية

أكد الحوار الليبي المنعقد بالمغرب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتباع آلية عادلة ومتوازنة للمناصب العليا في السلطة التنفيذية.جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة "13+13" في طنجة والتي تضم وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري.وشدد البيان الختامي على ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية وعودة النازحين والمهاجرين.وأشار البيان الختامي إلى الاتفاق بين أعضاء اللجنة على تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار لتنفيذ التوافقات بهدف توحيد المؤسسات السيادية.وشدد البيان الختامي لاجتماع طنجة على التمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية، مطالبًا بإقرار آلية شفافة وعادلة تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا بالدولة.