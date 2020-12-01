زيادة 8 أسرة للقسم الداخلي بأورام أسوان

أعلن مركز أورام أسوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أنه استمرارًا لخطة المركز، برئاسة الدكتور محمد شوقي، مدير المركز، وللقضاء على قوائم الانتظار لحالات الجراحة والأورام، فإنه تمت زيادة عدد 8 أسرة للقسم الداخلي.جاء ذلك كخطة بديلة لزيادة السعة الاستيعابية بالمركز لحين إنهاء أعمال التطوير المدرجة بالخطة الاستراتيجية لمركز الأورام، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على قدم وساق لافتتاح وتشغيل قسم الرعاية المركزة بكامل طاقته بالمركز.جدير بالذكر أن مركز أورام أسوان أجرى ٢٦ عملية جراحية من حالات قوائم الانتظار خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك لسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، مع مراعاة الحالات الحرجة.