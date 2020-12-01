إخلاء سبيل 14 سائقًا بكفالة مالية للقيادة تحت تأثير المخدرات بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، إخلاء سبيل 14 سائقا بكفالة قدرها 500 جنيه لكل منهم، مع بقائهم على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطى المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيظ بتمكن إدارة المرور بشن حملة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، على قائدى مركبات "الميكروباص" التابعة للمدارس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.أسفرت الحملة عن ضبط 14 سائقا لأتوبيسات المدارس، ثبت من خلال الكشف الاستدلالي السريع المعتمد من وزارة الصحة تعاطيهم المواد المخدرة.تأتي الحملة في إطار تطبيق إجراءات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل تحت رقم 121 لسنة 2008، والمتضمن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وأخطرت النيابة التحقيقات.