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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحباط تهريب 77 بندقية و13 ألف طلقة فى الضبعة والمنيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:09 م
إحباط تهريب طلقة
إحباط تهريب طلقة في الضبعة والمنيا
عمرو المزيدي
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وجّهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربتين في أقل من 12 ساعة لعناصر تهريب الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، حيث نجحت في ضبط 77 بندقية وطبنجات و170 خزينة فارغة، و13 ألفًا و250 طلقة بمحور الضبعة والمنيا.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا عقب تقنين الإجراءات من ضبط (44 بندقية آلية - 5 طبنجات - 170 خزينة فارغة – 13250 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 4 هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة 3 أشخاص، وذلك في كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلالهم سيارتين بالمنيا.

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط 33 بندقية خرطوش بحوزة كل من (سائق، عامل – مقيمان بمحافظة أسيوط) مخبأة داخل سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما حال سيرهما بطريق (محور الضبعة روض الفرج) بدائرة قسم شرطة العلمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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