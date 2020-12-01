إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لحيازتهم هيروين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لحيازتهم كمية من الهيروين زنة كيلو ونصف الكيلو.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين: إيهاب.ج، صالح.أ، عمار.ح، عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين بهدف ترويجه على الطلاب المغتربين بالجامعات بمحيط القاهرة الجديدة؛ بهدف التربح والكسب غير المشروع، كما عثر بحوزتهم على ١٣ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام ٣ أشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.