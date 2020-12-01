ميليشيات تركية تعتقل سوريين من بينهم أطفال ونساء في عفرين

اعتقلت الميليشيات الموالية لتركيا، مواطنين سوريين، من بينهم نساء، في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، أن الميليشيات الموالية لتركيا نفذت عمليات دهم على عدة مراحل خلال الأيام السابقة في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب، واعتقلت 3 مواطنات من عائلة واحدة، وهم: الأم والبنت والحفيدة وابنها من قرية أنقلة، دون توضيح أسباب الاعتقال.وأشار المرصد السوري إلى اعتقال ميليشيا "سليمان شاه" أحد المواطنين في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين، واقتادوه إلى جهة مجهولة.وتمارس تركيا والميليشيات التابعة لها عمليات اعتقال لمواطنين سوريين ضمن خطط تركيا لتغير التركيبة السكانية وإجبار المواطنين على النزوح من شمالي البلاد.