مستشفى إسنا التخصصى ينجح فى إنقاذ طفل يعانى من غرغرينا بالأمعاء

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين و6 أشهر يعاني من غرغرينا في الأمعاء.وأكد المستشفى في بيان له، أنه تم على الفور بعد توقيع الفحص الشامل عليه، تجهيز غرفة العمليات بحضور الدكتور محمد مختار عماري، إخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير- الدكتور عبد المؤمن علي عبدالرحمن، إخصائي التخدير ورئيس القسم وفريق التمريض بالعمليات، وتم إجراء العملية بنجاح.وقدم مدير مستشفى إسنا التخصصي الدكتور محمود خضري، أسمى درجات الشكر لفريق الجراحة والعمليات والفريق الطبي ولمدير العمليات د. ياسر محمد، أخصائي التخدير.