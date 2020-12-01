السجن 6 سنوات لـ4 متهمين بسرقة توك توك في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 4 عاطلين بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة توك توك.صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد رفعت، وشريف السيد، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغداد.ترجع أحداث القضية رقم 906 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث بقيام 4 متهمين بسرقة توك توك بالإكراه في منطقة الرأس السوداء دائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث قيام كل من "ص.م.ج"، "ع.م.م"، "م.م.م"، "م.ج.ي" عاطلين حال قيادة المجني عليه "إ.خ.ال" التوك توك الخاص به طالبوا منه توصيلهم إلى أحد شوارع المنطقة، وعقب سيره تعدوا عليه وبحوزتهم أسلحة بيضاء وسرقوا التوك توك وفروا هاربين.وتابعت التحقيقات قيامهم ببيعه بمحافظة كفرالشيخ، وبتقنين الإجرءات تم إلقاء القبض عليهم، وأرشدوا عن مكان بيع التوك توك وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قضت بما سبق.