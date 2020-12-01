سوهاج: حملات مكبرة على محال حى الكوثر لضبط الأسعار

نفذت الوحدة المحلية لحي الكوثر في سوهاج، الثلاثاء، حملة على الأسواق والمحال التجارية؛ لمراقبة الأسعار وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.وقال أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، إن الحملة المرورية شملت منطقة الخدمات ومنطقة أبراج الأوقاف بنطاق الحي، مضيفًا أنها أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وهى ٢ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٢ محضر نظافة، ٢ محضر عدم إعلان تسعيرة.أشار الشطوري إلى أن الحملة أسفرت عن إعدام ١٥ كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة في خواصها الطبيعية وغير مطابقة للمواصفات.ولفت رئيس حي الكوثر إلى أنه شارك في الحملة مساعد رئيس الحي، ومسئولو التموين، وقسم شرطة الكوثر، والإدارة الزراعية، والطب البيطري، ومفتشو الأغذية بالإدارة الصحية ومسئولو التنظيم والبيئة والمتابعة بالحي.وأكد رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أن الحملات التموينية مستمرة داخل دائرة الحي بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.