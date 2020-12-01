إخلاء سبيل سلمى الشيمي والمصور

أخلت نيابة حوادث جنوب الجيزة سبيل فتاة "فوتوسيشن الأهرامات" سلمى الشيمي، التي أجرت جلسة تصوير بالزي الفرعوني في منطقة سقارة، والمصور، بكفالة 500 جنيه لكل منهما.





ووصلت سلمى الشيمي إلى مقر النيابة مرتدية عباءة سوداء واكسسوارات فى قدميها، وبرفقتها المصور حسام محمد، لبدء التحقيق معهما بتهمة التصوير دون تصريح.





تفاصيل القبض على سلمى الشيمي ومصورها





وكان حسام محمد، الشهير بـ"أورتيجا"، قال أمام الأجهزة الأمنية إنها ليست جلسة التصوير الأولى التي يجريها للموديل سلمى الشيمي، لكن سبق أن قام بتصويرها في إطار العمل، وعن واقعة سقارة أكد أنها اتفقت معه على إجراء جلسة تصوير جديدة مقابل 1000 جنيه.





وأضاف أورتيجا: "كان الاتفاق على إجراء جلسة تصوير بالطابع الفرعوني، حيث تقوم سلمى بارتداء زي فرعوني لإجراء فوتوسيشن في منطقة أثرية، وبالفعل توجهنا إلى منطقة سقارة وقمنا بشراء تذاكر الدخول، ودخلنا للمنطقة بكامل معدات التصوير، وبرفقتنا سلمى مرتدية عباءة سوداء، واستغرقنا 15 دقيقة فقط داخل المنطقة أمام الموظفين وأفراد الأمن".





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وبعد رصد الأجهزة الأمنية مجموعة صور الفتاة التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة، فحصت شرطة السياحة والآثار الصور التى تم تداولها لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.





وأشارت مصادر أمنية إلى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة، ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تم إجراء تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.





وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مصور السيشن أثناء وجوده في منطقة حلوان، كما تمكنت أيضًا قوات الأمن من ضبط الفتاة سلمى الشيمي في إحدى مناطق القاهرة.