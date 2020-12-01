«مستقبل وطن» يتصدر.. و5 دوائر يسيطر عليها المستقلون بإعادة النواب

يختتم مرشحو جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب جولاتهم الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية اليوم ١ ديسمبر والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر إجراء الجولة الأخيرة من الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل بالخارج، ويومي 7و 8 في الداخل.ويخوض غمار الماراثون الانتخابي، 200 مرشح ينافسون على 100 مقعد تحت قبة البرلمان، في 13 محافظة هي «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، كفرالشيخ، دمياط، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء»، ذلك بعد حسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" معركة القوائم، وعدد من المقاعد بالمرحلة الأولي للانتخابات.وتفوق مرشحو الأحزاب علي المرشحين المستقلين في المنافسة، سواء في المرحلة الأولي أو الثانية وعلى رأسهم مرشحو حزب "مستقبل وطن" إضافة إلى "الشعب الجمهوري" و"حماة وطن" و"الوفد" بواقع 104 من المرشحين الحزبيين أمام 96 من المستقلين.ويخوض جولة الإعادة من مرشحي حزب «مستقبل وطن» بالمرحلة الثانية 70 مرشحًا في 47 دائرة انتخابية بـ12 محافظة لجولة الإعادة، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ10 مرشحين في 10 دوائر انتخابية بـ6 محافظات، ويدخل حزب «مصر الحديثة» سباق الإعادة بـ6 مرشحين في 4 محافظات.ثم يأتي «بيت الأمة» حزب الوفد بـ5 مرشحين في 5 دوائر انتخابية بـ4 محافظات، يعقبه «حماة الوطن» بـ3 مرشحين بإعادة المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والدقهلية، وكذلك حزب «المؤتمر» سيخوض إعادة المرحلة الثانية بـ3 مرشحين في محافظتي الدقهلية والاسماعيلية، أما حزب «الحركة الوطنية» يخوض بـ2 مرشحين بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية بمحافظة الغربية.فيما تخوض أحزاب «المصري الديمقراطي» و« التجمع » و« المحافظين» و« الحرية المصري» انتخابات الإعادة بمرشح وحيد، وكذلك «تنسيقية شباب الأحزاب» نجح المرشح حسن ضوة في الوصول لجولة الإعادة بدائرة منيا القمح.بينما استطاع 96 مرشحًا مستقلا من الوصول إلي جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية، وسط منافسة شديدة من المرشحين الحزبيين، وتقتصر المنافسة بين المرشحين المستقلين في 5 دوائر بالمرحلة الثانية، بعد فشل كل المرشحين الحزبيين من الوصول فيها لمرحلة الإعادة وهي دائرة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ودائرة كفرسعد بمحافظة دمياط، ودائرة قطور بمحافظة الغربية، ودائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ودائرة بركة السبع قويسنا بمحافظة المنوفية.