1511 إصابة بكورونا في لبنان

سجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 129414 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 81584، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1033 حالة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.