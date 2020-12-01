تركيا تسجل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، 190 حالة وفاة و30110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وتشهد تركيا ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي، لتتجه الحكومة إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء.وسجلت الصحة التركيا شفاء 4593 مصابا من كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرفع الحصيلة إلى 409 آلاف و320 حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي الوفيات في تركيا منذ بداية الوباء 13836 حالة وفاة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس، فرض حظر جزئي للتجول، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الأشخاص إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة.