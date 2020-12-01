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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21 وفاة و953 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:05 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا، و21 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 84 ألفا و152 حالة إصابة، و2447 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 54 ألفا و405 حالات، بعد شفاء 596 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مصابا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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