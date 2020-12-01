«الوفد»: تدشين صندوق للعمالة غير المنتظمة حل دائم لمشكلاتهم

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا، يعكس حرصه على مستقبل هذه الشريحة المجتمعية الكبيرة.وقال الهضيبي، في بيان، اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي لوزيرة التضامن الاجتماعي بتدشين صندوق رئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة، يحل مشكلات هذه الفئة بشكل نهائي.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه برغم حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس والمنح التي تم صرفها للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت بمثابة حلول مؤقتة لأزمة واحدة فقط.وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، إلى أن حجم العمالة غير المنتظمة في مصر يقدر بملايين الأشخاص، حيث تقدم فقط للحصول على المنحة الحكومية الدفعة الرابعة ما يزيد عن 6 ملايين شخص، ناهيك عن أسرهم، وهو ما يؤكد ضرورة وضع حلول جذرية لهم وخلق وعاء مالي حاليا يمكن اللجوء إليه حال تعرض أي منهم لأزمة مستقبلا.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تنويع مصادر دخل هذا الصندوق من أجل زيادة ميزانيته وبالتالي منحه قدرة أكبر على تغطية أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة، مطالبا منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي بدعم إنشاء هذا الصندوق وتمويل مخزونه الاستراتيجي.