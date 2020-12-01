12817 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 3 ملايين و554 ألفا و38 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 268 ألفا و434 حالة وفاة منذ بداية الوباء.وذكرت الجامعة -حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية- أنه تم تسجيل 12 ألفا و817 حالة إصابة جديدة بالفيروس و389 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى هذه اللحظة اليوم.