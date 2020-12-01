رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

تحقيق إنجازات ومكافآت.. توقعات الأبراج مهنيًا لعام 2021

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:07 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
طباعة
مع حلول العام الجديد يتساءل الكثير من الناس عن حظوظهم في جميع المجالات وماذا يخبئ لهم علم الفلك وتكثر التساؤلات حول التوقعات الخاصة بكل برج تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن التوقعات المهنية لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية.

برج الحمل:
من المتوقع أن ينعم مواليد برج الحمل خلال عام 2021 بالنجاح المهني الذي إفتقدوه خلال السنوات السابقة، كما سيحصلون على فرص عمل ممتازة تساعدهم على إظهار قدراتهم المهنية.

برج الثور:
يعتبر عام 2021 عام النجاح والتميز على المستوى المهني لمواليد برج الثور، وستوفّر لهم فرص عمل مهمة كما سيحصلون على مكافات مهنية عديدة.

برج الجوزاء:
ينتظر مواليد برج الجوزاء فرص مهنية مختلفة ومهمة خلال عام 2021، وسينجحون في إختيار العرض الأفضل لهم والذي سيساعدهم على تطوير مستواهم المهني والمادي.

برج السرطان:
سينجح مواليد برج السرطان خلال عام 2021 في لفت إنتباه المسئولين عنهم في العمل، مما سيساعدهم في التقدم والحصول على أعلى المراكز.

برج الأسد:
من المتوقع أن يواجه مواليد برج الاسد منافسات ملحوظة على المستوى المهني من زملائهم مما سيدفعهم إلى مضاعفة جهودهم بشكل ملحوظ.

برج العذراء:
سيتمكن مواليد برج العذراء من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم المهنية خلال عام 2021.

برج الميزان:
يحمل عام 2021 النجاح المهني لمواليد برج الميزان، وسيحققون إنجازات مهمة.

برج العقرب:
سيحصل مواليد برج العقرب على النجاح المهني والربح المادي خلال عام 2021، وسينالوا مكافأت كبيرة.

برج القوس:
سينعم مواليد برج القوس في 2021 بالإنفراجات على المستوى المهني، وسيتمكنون من التقدم والتخلص من المشاكل.

برج الجدي:
قد يواجه مواليد برج الجدي بعض المشاكل على المستوى المهني خلال عام 2021، إلا أنهم سيجتهدون قدر الإمكان لتحسين أحوالهم المهنية.

برج الدلو:
يبدو عام 2021 خالي من المشاكل المهنية بالنسبة لمواليد برج الدلو، وسيتمكنون بدورهم من تحقيق بعض التقدم.

برج الحوت:
سيشهد مواليد برج الحوت تغيرات جذرية وملحوظة، وسيتمكنون من الوصول بسهولة إلى أعلى المراكز.

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

وفاة وزير الحربية الأسبق شمس بدران

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«المزيدي» يهنئ الرائد كريم الجمل بوصول نجله «زين»

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية