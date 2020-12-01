تحقيق إنجازات ومكافآت.. توقعات الأبراج مهنيًا لعام 2021

برج الحمل:

برج الثور:

برج الجوزاء:

برج السرطان:

برج الأسد:

برج العذراء:

برج الميزان:

برج العقرب:

برج القوس:

برج الجدي:

برج الدلو:

برج الحوت:

مع حلول العام الجديد يتساءل الكثير من الناس عن حظوظهم في جميع المجالات وماذا يخبئ لهم علم الفلك وتكثر التساؤلات حول التوقعات الخاصة بكل برج تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن التوقعات المهنية لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية.من المتوقع أن ينعم مواليد برج الحمل خلال عام 2021 بالنجاح المهني الذي إفتقدوه خلال السنوات السابقة، كما سيحصلون على فرص عمل ممتازة تساعدهم على إظهار قدراتهم المهنية.يعتبر عام 2021 عام النجاح والتميز على المستوى المهني لمواليد برج الثور، وستوفّر لهم فرص عمل مهمة كما سيحصلون على مكافات مهنية عديدة.ينتظر مواليد برج الجوزاء فرص مهنية مختلفة ومهمة خلال عام 2021، وسينجحون في إختيار العرض الأفضل لهم والذي سيساعدهم على تطوير مستواهم المهني والمادي.سينجح مواليد برج السرطان خلال عام 2021 في لفت إنتباه المسئولين عنهم في العمل، مما سيساعدهم في التقدم والحصول على أعلى المراكز.من المتوقع أن يواجه مواليد برج الاسد منافسات ملحوظة على المستوى المهني من زملائهم مما سيدفعهم إلى مضاعفة جهودهم بشكل ملحوظ.سيتمكن مواليد برج العذراء من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم المهنية خلال عام 2021.يحمل عام 2021 النجاح المهني لمواليد برج الميزان، وسيحققون إنجازات مهمة.سيحصل مواليد برج العقرب على النجاح المهني والربح المادي خلال عام 2021، وسينالوا مكافأت كبيرة.سينعم مواليد برج القوس في 2021 بالإنفراجات على المستوى المهني، وسيتمكنون من التقدم والتخلص من المشاكل.قد يواجه مواليد برج الجدي بعض المشاكل على المستوى المهني خلال عام 2021، إلا أنهم سيجتهدون قدر الإمكان لتحسين أحوالهم المهنية.يبدو عام 2021 خالي من المشاكل المهنية بالنسبة لمواليد برج الدلو، وسيتمكنون بدورهم من تحقيق بعض التقدم.سيشهد مواليد برج الحوت تغيرات جذرية وملحوظة، وسيتمكنون من الوصول بسهولة إلى أعلى المراكز.