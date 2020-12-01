«الشيوخ الأمريكي» يقر خطة بـ908 مليارات دولار لمكافحة كورونا

وافق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على خطة إنقاذ بقيمة 908 مليارات دولار لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد خلافات قوية بين الطرفين في هذا الشأن.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس الماضي توقيعه على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة تتخطى تريليوني دولار وذلك بعد أن أقرها الكونجرس الأمريكي لمواجهة تداعيات الجائحة.وقال ترامب وقتها إنه وقع على قانون أكبر حزمة إغاثة اقتصادية في التاريخ الأمريكي فهي ضعف حجم أي قانون إغاثة تم سنه على الإطلاق بقيمة 2.2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيوفر الإغاثة للعمال والشركات.