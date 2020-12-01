رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:42 م
قناة السويس
قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلنت هيئة قناة السويس أن القناة شهدت عبور 54 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4003 ملايين طن، أمس الأربعاء.

وأوضحت هيئة قناة السويس، عبر موقعها الرسمي، أنه عبرت من الشمال 31 سفينة بحمولة 2،326 مليون طن، كما عبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة 1،677 مليون طن، وهو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: مصر ألهمت العالم بـ«100 مليون صحة»

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي

النيابة تأمر بحبس 4 متهمين بـ«التنمر» على شيكابالا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«المزيدي» يهنئ الرائد كريم الجمل بوصول نجله «زين»

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
المزيد

الثقافة

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية

نورا ناجي: بطلة «أطياف كاميليا» الأقرب لقلبي