54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن

أعلنت هيئة قناة السويس أن القناة شهدت عبور 54 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4003 ملايين طن، أمس الأربعاء.وأوضحت هيئة قناة السويس، عبر موقعها الرسمي، أنه عبرت من الشمال 31 سفينة بحمولة 2،326 مليون طن، كما عبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة 1،677 مليون طن، وهو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.