إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية بهيج في برج العرب

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين الخاصة بالبناء المخالف بنطاق الأحياء ومتابعتها.وتنفيذا لتعليمات المحافظ، وأثناء المعاينة لأماكن المتغيرات المكانية لقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب تلاحظ وجود أعمال خرسانية عبارة عن أستكة خرسانية للأرضيات داخل هنجر حديدي ومبني حديد.وعلى الفور، شن الحي برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وتم التحفظ على ٨ أطنان أسمنت ولودر وخلاطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.