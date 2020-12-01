رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

يجب أن تخلع نظارتها الوردية.. حظ منة فضالي في 2021

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:35 م
منة فضالي
منة فضالي
سلمى بدر
طباعة
تصدرت الفنانة منة فضالي التريند بعدما ظهرت برفقة صديقتها الفنانة هاجر الشرنوبي في إطلالات مرحة وعفوية بينهما، وعلقت عليها قائلة: "كل واحدة مننا ليها صاحبة سكينة وأنا لقيتها الصاحبة المجنونة رزق والله ريا وسكينة بس علي كيوت"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

منة فضالي مواليد 4 سبتمبر 1983، تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج منى أحمد عن برج العذراء وماذا يخبئ له علم الفلك خلال 2021.

- عاطفيًا:
نبتون له تأثير عميق على علاقات منة خلال 2021، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الفردية ومن المحتمل أن يعتمد شريكها عليها أكثر من المعتاد هذا العام ويجب عليها أن تخلع النظارات الوردية وأن تنظر إلى شريكها على حقيقته حتى تقرر ما إذا كان يجب عليه البقاء في حياتها أم لا.

- مهنيا:
ستلقى منة العديد من الاعمال في عام 2021، لهذا السبب قد يطلب منها تولي مسئوليات إضافية لتجنب الإرهاق الشديد، ومن الأفضل أن تتعلم كيفية تفويض المهام للآخرين ولا تخف من طلب المساعدة.

- صحيًا:
يجب عليها ان تمارس العديد من الانشطة الرياضية وربما تتعرض لوعكة صحية بسيطة خلال منتصف العام، لكنها لن تطول سريعا.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

«التعليم» تعلن إجراء امتحان تجريبى لطلاب أولى ثانوى

لأول مرة في تاريخه.. الجيش يطيح بالزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«المزيدي» يهنئ الرائد كريم الجمل بوصول نجله «زين»

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية