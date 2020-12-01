يجب أن تخلع نظارتها الوردية.. حظ منة فضالي في 2021

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تصدرت الفنانة منة فضالي التريند بعدما ظهرت برفقة صديقتها الفنانة هاجر الشرنوبي في إطلالات مرحة وعفوية بينهما، وعلقت عليها قائلة: "كل واحدة مننا ليها صاحبة سكينة وأنا لقيتها الصاحبة المجنونة رزق والله ريا وسكينة بس علي كيوت"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.منة فضالي مواليد 4 سبتمبر 1983، تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج منى أحمد عن برج العذراء وماذا يخبئ له علم الفلك خلال 2021.نبتون له تأثير عميق على علاقات منة خلال 2021، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الفردية ومن المحتمل أن يعتمد شريكها عليها أكثر من المعتاد هذا العام ويجب عليها أن تخلع النظارات الوردية وأن تنظر إلى شريكها على حقيقته حتى تقرر ما إذا كان يجب عليه البقاء في حياتها أم لا.ستلقى منة العديد من الاعمال في عام 2021، لهذا السبب قد يطلب منها تولي مسئوليات إضافية لتجنب الإرهاق الشديد، ومن الأفضل أن تتعلم كيفية تفويض المهام للآخرين ولا تخف من طلب المساعدة.يجب عليها ان تمارس العديد من الانشطة الرياضية وربما تتعرض لوعكة صحية بسيطة خلال منتصف العام، لكنها لن تطول سريعا.