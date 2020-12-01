مطران الكونغو يحتفل بعيد القديس أندراوس

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بعد الذكصولوجيا وقبل القداس الإلهي أقيمت صلاة الخمس خبزات، ثم في نهاية القداس الإلهي تم زياح أيقونة القديس أندراوس، وفي النهاية وزع المتروبوليت ملاتيوس المواد الغذائية على أبناء الرعية بركة بمناسبة عيد الكنيسة.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة عيد القديس أندراوس الرسول، ترأس المتروبوليت ملاتيوس القداس الإلهي في الكنيسة المسماة على اسم الرسول في Lualaba بالكونغو، وساعده في القداس الإلهي كهنة من مناطق Katebi، Kazbebe، Chef Kazbebe and Lualaba.