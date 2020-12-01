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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«معاريف»: تركيا اتجهت لتحسين العلاقات مع إسرائيل خوفًا من عقوبات بايدن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:49 م
هاكان فيدان
هاكان فيدان
سارة الشلقاني
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أجرى هاكان فيدان، رئيس المخابرات التركية محادثات سرية مع عدة مسئولين إسرائيليين، في إطار مبادرة أنقرة لتطبيع العلاقات بين البلدين، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وأوضحت «معاريف»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تدفئة العلاقات مع تل أبيب، لأنه يخشى موقف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، من العمل ضده، وضد الهجمات التي يشنها الجيش التركي في سوريا ضد الأكراد، وخلافات تركيا مع اليونان بشأن السيطرة على بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى قلقه البالغ من فرض بايدن عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ «S-400» من روسيا.

وقالت مصادر استخباراتية لموقع «المونيتور» الأمريكي، أمس الإثنين، إن رئيس المخابرات التركي عقد عدة اجتماعات مع نظرائه الإسرائيليين لبحث الوضع الأمني في سوريا وليبيا، كما أن الجولات الأخيرة في تلك الاجتماعات بحثت مدى إمكانية رفع تمثيل العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى مستوى سفير.

وأضاف مصدر غربي لـ«المونيتور»: «الحسابات التركية ترى أن وجود علاقات جيدة مع إسرائيل سيساعدهم في مواجهة حكومة بايدن، لكن هناك عاملا واحدا يمكن أن يتدخل في تحسين العلاقات بين البلدين، وهو أن تركيا تسمح لحركة حماس بتشغيل أراضيها وتوفر ملاذًا لعناصر التنظيم، والأمر الذي أثار أيضًا غضب وزارة الخارجية الأمريكية».

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