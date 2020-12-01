مفاجأة.. المتهم بحرق «سيدة الإسكندرية» محكوم عليه غيابيًا

حصلت «الدستور» على تفاصيل حكم غيابي صادر في حق المتهم بقتل سيدة حرقًا بالإسكندرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الإسكندرية" والصادر من محكمة جنايات الجيزة بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش.تبين أن المتهم في 2007 بدائرة قسم شرطة الهرم، أحرز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها وتداولت القضية وحكمت محكمة جنايات الجيزة غيابيًا علي المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطات.وأحالت النيابة المتهم للجنايات في اتهامه بقتل المجني عليها سامية حجاني سالم حجازي عمدًا مع سبق الإصرار، وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 22786 جنايات ثاني المنتزه عن قيام المتهم "ابراهيم حسن قبيصي إسماعيل"، شهرته "إسلام" محوس، 35 سنة ميكانيكي، بقتل المجني عليها بأن بيّت النية وعقد العزم علي قتلها، انتقامًا منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من أحد جيرانها، فقصد مسكنها وما إن تيقن من تواجدها بمفردها أحضر مادة سريعة الاشتعال "بنزين" و"قداحة" لتنفيذ مبتغاه الشيطاني.وتابع أمر الإحالة أن المتهم اقتحم شقة المجني عليها بأن طرق الباب حتى أجابه حفيدها فجذبه خارجها، وتوجه إلى غرفة نومها وما إن ظفر بها سكب عليها "البنزين"، وأخذ يجرها من شعرها إلى خارج المسكن ثم أشعل بها النيران فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.