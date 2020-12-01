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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 أطفال في قصف للحوثيين على تعز والحديدة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:35 م
قصف للحوثيين
قصف للحوثيين
وكالات
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قُتل عشرة مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وجُرح العشرات في قصف للمتمردين الحوثيين على أحياء سكنية في محافظتي تعز والحديدة، خلال اليومين الماضيين حسبما أفادت، الثلاثاء، مصادر طبية وحكومية لوكالة فرانس برس.

وقالت مصادر طبية في تعز (جنوب غرب) إن طفلتين إحداهما رضيعة تبلغ تسعة أشهر وصلتا إلى المستشفى مساء الاثنين متوفيتين نتيجة إصابة في الرأس وأقسام متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى سبعة جرحى آخرين بينهم أطفال.

وتعز هي ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان، وتخضع لسيطرة الحكومة علما بأنها محاصرة بشكل شبه كامل من الحوثيين.

وأعلنت مصادر حكومية أن "الجريمة ارتكبها الحوثيون في قصف استهدف حي عصيفرة الخاضع لسيطرة الحكومة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق على الهجوم الذي وقع الإثنين.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" في تغريدة "جميع الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

يأتي ذلك غداة مقتل خمسة أطفال وثلاث نساء في قصف استهدف أحياء سكنية في قرية القازة غرب مديرية الدريهمي في الحديدة، حسب مصادر طبية وحكومية.

وأكدت الأمم المتحدة الحصيلة، مشيرة إلى تزايد أعمال العنف في اليومين الأخيرين في الحديدة التي تضم ميناء استراتيجيا على البحر الأحمر.

وجاء في بيان للمسئول الأممي عن المساعدات الإنسانية في اليمن، ألطف موساني، أن استهداف النساء والأطفال "غير مقبول وغير مبرر".

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربًا بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، حسب منظمات إنسانية عدة، في حين يتّهم خبراء أمميون كافة أطراف النزاع بارتكاب "جرائم حرب".

ولا يزال نحو 3،3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24،1 مليون آخرون، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا.

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