زعيم المعارضة التركية: أردوغان يمتلك عقلية استعمارية

انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، تبريرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببيع 10% من بورصة إسطنبول، واصفا إياه بالعقلية الاستعمارية، التي تستخدم الأموال كأداة للرشوة.وقال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «هذه العقلية استعمارية، والمال أداة للرشوة. الدولة العثمانية أفلست بسبب الحكام الذين قالوا أن المال يبقى مالًا. هل يعرف أردوغان هذا؟ لا يعرف. ماذا تسردون للجاهل بالله؟»، وفقا لموقع تركيا الآن.وأشار كليتشدار خلال حديثه إلى وجود عقبة تكمن أمام تركيا، وهذه العقبة اسمها رجب طيب أردوغان، مضيفًا: «لماذا أنت على رأس صندوق الثروة السيادي التركي؟ ولماذا لا يخضع لتدقيق ديوان المحاسبة؟».يُذكر أن أردوغان برر هيمنة الاستثمارات القطرية على التركية بقوله عقب اجتماع مجلس الوزراء بالأمس: «المال ليس له لون ولا دين. المال يبقى مالًا في النهاية»