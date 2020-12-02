صاحبة تطبيق «ما تخافيش»: المنصات الرقمية تساهم في تغيير الوعي

- متى بدأت فكرة تدشين تطبيق "ما تخافيش"؟



-ما الأدوات التى يعتمد عليها "الأبكليشن" الجديد؟



-إذن.. ما هى فائدة خريطة التحرش للفيتات؟



-التطبيق يقدم دعم نفسي أيضًا.. كيف؟



- وماذا عن الدعم القانونى؟



كم عدد الفتيات اللاتي تواصلن معكن طلبًا للمساعدة؟



- هلاّ شرحتِ كيفية استخدام خاصية الاستنجاد بالتطبيق؟



- فى الختام.. هل تؤمنين بتأثير المنصات الرقمية فى إحداث تغيير حقيقى فى المجتمع؟



استطاعت سلمي مدحت شعبان ومعها أحمد هشام ريحان أن يوظفا عشقهما للتكنولوجيا ومجال البرمجة، فى إيجاد بيئة آمنة للنساء فى مصر.ومن خلال إيمانهما بتأثير المنصات الرقمية فى تغيير الوعى المجتمعى وتحريك الكثير من القضايا، أطلق الثنائي تطبيق "ما تخافيش" لمحاربة التحرش الجنسي في مصر، لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني للناجيات من التحرش.«الدستور» التقنت سلمى مدحت للحديث حول تطبيقها الجديد الذى تستخدمه فتيات كُثر بشكل يومي فى حياتهن.بدأت أنا وأحمد فى التفكير فى إنشاء التطبيق منذ يوليو الماضي، فنحن تخرجنا في كلية هندسة حاسبات ومعلومات، وهذا بالأساس مجالنا "البرمجة"، وفكرنا بإنشاء التطبيق لمحاربة التحرش الجنسي بسبب عدد من التجارب الصعبة التى تعرضت لها بعض الفتيات وروتها لنا.نعتمد فى تطبيقنا على اثنين من الأدوات، ألا وهما المعلومات والدعم، حيث إن المعلومات نعمل على إتاحتها للفتيات عن طريق تكوين خريطة لأماكن التحرش فى جميع أنحاء مصر، كما تستطيع الفتيات المساهمة بها، من خلال كتابة المكان ونوع التحرش الذى حدث لها دون الكشف عن هويتها لتحسين دقة المعلومات علي الخارطة، كما نقدم لهم مجموعة من خدمات الدعم.هذه الفكرة تفيد جميع الفتيات، لمعرفة أماكن التحرش، حتى تأخذ كل فتاة كافة احتياطاتها عند الذهاب لأى منطقة ريما تزداد أو تقل بها معدلات التحرش، كما أن هذه الخريطة تساعد الجمعيات والمؤسسات والجهات المعنية بالمرأة وقضاياها على العلم بأماكن التحرش فى مصر، والكشف عن الأماكن التى تحتاج إلى توعية حقيقية، وتقديم أيضًا خدمات الدعم والحماية.نعم نقدم الدعم النفسى للفتيات عن طريق توصيلهن إلى خدمات مخصصة للناجيات من التحرش، ومعالجين نفسيون مؤهلين للتعامل معهن فى مثل تلك المشكلات، ونكون حرصيين على كونهن فى آمان، من خلال اختيا معالجين ذو ثقة كبيرة، وأسعارهم تكون فى متناول الجميع.من خلال التطبيق يمكن للفتيات، التواصل مع محامين وقانونين متخصصين موثوق بهم، عبر الأبلكيشن، حتى نضمن سرية معلوماتهن وضمان أن يكون كل شئ آمن لهن.تواصنا مع عدد من الفتيات من مختلف الأعمار ووقعن ضحايا للتحرش، وقد بلغ عددهم 108 حكاية، وأكثر القصص المؤلمة هى التى بطلاتها مازلن بعمر الطفولة، لم أستطع استيعاب صعوبة تلك الجرائم.يتيح التطبيق للفتاة، عمل دائرة ثقة مكونة من عدد من الأشخاص المقربون محل الثقة، لتستنجد بهم وقت الخطر، أو فى حال تعرضها للتحرش، فكل ما عليها حينها هو الضغط على زر الصوت مع زر تشغيل الهاتف ليتم إرسال استنجاد لدائرة ثقتها، حيث يرسل إليهم الأبلكيشن لينك المكان الذى تتواجد به الفتاة وإذا تحركت يكون هناك لينك تتبع للوصول إلى الفتاة بسهولة.نعم، أؤمن جدا بأن التكنولوجيا والمنصات الرقمية تستطتيع إحداث التغيير الآن، إذ أصبحت تساهم فى تشكيل وعى الأشخاص، خاصة وأننا نجد نظرة غير واعية عن تلك الجريمة من بعض الأشخاص الذين يرون أن الأمر بعيد عنهم، كما تشجع هذه المنصات الفيتات على كسر حاجز الصمت، حينما يرون فيتيات أخريات يلجون للقانون فى جرائم التحرش، ومؤخرًا شاهدنا دور السوشيل ميديا فى تحريك عدد من القضايا.