الخشت: شعار القيادة السياسية هو إضفاء مظلة من الحماية على المرأة

أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن بالغ سعادته بافتتاح وحدة الاستجابة الطبية بكلية طب القصر العيني، ووجه التحية إلى الدكتورة مايا مرسي وثمن دور المجلس القومي للمرأة فى مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة، والفعاليات المقامة ضمن حملة الـ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.وأكد الخشت أن شعار القيادة السياسية هو إضفاء مظلة من الحماية على المرأة المصرية، مشيرًا إلى إنشاء جامعة القاهرة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة منذ ٣ سنوات إيمانًا من جامعة القاهرة بقضية العنف ضد المرأة وإثارها السلبية على الجانب الاجتماعي والنفسي للمرأة، معربًا عن أمله فى فعالية واستمرارية وحدة الاستجابة الطبية بطب القصر العيني.جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم وحدة الإستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية طب القصر العيني وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب القصر العيني وجيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر والدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم النساء والتوليد بطب القصر العيني، والدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة.