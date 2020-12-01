الأسهم الأمريكية ترتفع بفعل آمال اللقاح وبيانات صينية قوية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرتفعة الثلاثاء؛ حيث تعززت الرهانات على تعاف اقتصادي سريع بفضل بيانات أفضل من المتوقع للمصانع الصينية والآمال حيال لقاح للوقاية من كوفيد-19.ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 158.86 نقطة بما يعادل 0.54 بالمائة ليصل إلى 29797.50 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 24.24 نقطة أو 0.67 بالمائة مسجلاً 3645.87 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 114.63 نقطة أو 0.94 بالمائة إلى 12313.36 نقطة.