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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير معهد أزهري بدمنهور إثر إصابته بكورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:13 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهدت محافظة البحيرة حالة وفاة لأحد قيادات التعليم الأزهري بمركز دمنهور، حيث توفى أحمد فؤاد داود، مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي الأزهري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الدوار العام، المخصص للحجر الصحي لمصابي الوباء.

ونعت الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، بخالص العزاء أسرة الفقيد الشيخ أحمد فؤاد، شيخ معهد زهرة القبلية الابتدائي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

يشار إلى أن محافظة البحيرة شهدت، خلال نوفمبر الماضي، وفاة 4 من مديري المدارس خلال أسبوع واحد، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم: مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، ومدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، ومدير مدرسة حسن برادة الابتدائية بمركز دمنهور.

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