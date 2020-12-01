معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)





في فصل الشتاء تسيطر المعاطف على معظم إطلالات المراة نظرًا لما توفره من دفء في ظل هذا الطقس البارد، تتميز هذه المعاطف بما تمنحه من إطلالة ملفتة وأنيقة يمكن للمراة اعتمادها في جميع المناسبات وحتى الكاجوال والرسمية فبفضل القصات المميزة والتصميمات المبتكرة التي قدمتها الدور العالمية للأزياء.



- معاطف بقصات مبتكرة وعصرية:

تبرز القصات الكلاسيكية للمعاطف سواء الطويل أم القصير، ولكن في هذا الموسم حضرت المعاطف بقصات عصرية ومبتكرة فإلى جانب المعاطف الكلاسيكية، تمت ملاحظة المعاطف ذات القصات المتفاوتة بالطول، أو بقصة الكلوش أو غيرها مما أضفى لمسة من الحيوية إلى الإطلالات الشتوية. تختلف صيحات عالم الموضة من موسم لآخر ومع كل فصل من فصول السنة، ولكن هذا العام اختلفت صيحة المعاطف مع الاحزمة لموسم فصل شتاء عام 2021، وقدمت عدد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية معاطف مع الأحزمة خلال عروض موسم فصل الشتاء لعام 2021 بتصميمات جديدة وعصرية وتصميم كلاسيكي حتى يتناسب مع كافة الاطلالات.في فصل الشتاء تسيطر المعاطف على معظم إطلالات المراة نظرًا لما توفره من دفء في ظل هذا الطقس البارد، تتميز هذه المعاطف بما تمنحه من إطلالة ملفتة وأنيقة يمكن للمراة اعتمادها في جميع المناسبات وحتى الكاجوال والرسمية فبفضل القصات المميزة والتصميمات المبتكرة التي قدمتها الدور العالمية للأزياء.تبرز القصات الكلاسيكية للمعاطف سواء الطويل أم القصير، ولكن في هذا الموسم حضرت المعاطف بقصات عصرية ومبتكرة فإلى جانب المعاطف الكلاسيكية، تمت ملاحظة المعاطف ذات القصات المتفاوتة بالطول، أو بقصة الكلوش أو غيرها مما أضفى لمسة من الحيوية إلى الإطلالات الشتوية.

- النقوشات الملونة:

النقوشات التي زينت المعاطف مع احزمة كانت كثيرة مثل نقشة الكارو العريضة ونقوشات الأزهار الملونة، إلى جانب التطريزات الناعمة الأمر الذي أضاف بعض التميز والابتكار إلى الإطلالات العصرية، مع بعض الانوثة الملفتة والهادئة.