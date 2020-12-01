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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:53 م
معاطف بأحزمة ونقوشات
معاطف بأحزمة ونقوشات
سلمى بدر
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تختلف صيحات عالم الموضة من موسم لآخر ومع كل فصل من فصول السنة، ولكن هذا العام اختلفت صيحة المعاطف مع الاحزمة لموسم فصل شتاء عام 2021، وقدمت عدد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية معاطف مع الأحزمة خلال عروض موسم فصل الشتاء لعام 2021 بتصميمات جديدة وعصرية وتصميم كلاسيكي حتى يتناسب مع كافة الاطلالات.

في فصل الشتاء تسيطر المعاطف على معظم إطلالات المراة نظرًا لما توفره من دفء في ظل هذا الطقس البارد، تتميز هذه المعاطف بما تمنحه من إطلالة ملفتة وأنيقة يمكن للمراة اعتمادها في جميع المناسبات وحتى الكاجوال والرسمية فبفضل القصات المميزة والتصميمات المبتكرة التي قدمتها الدور العالمية للأزياء.

- معاطف بقصات مبتكرة وعصرية:
تبرز القصات الكلاسيكية للمعاطف سواء الطويل أم القصير، ولكن في هذا الموسم حضرت المعاطف بقصات عصرية ومبتكرة فإلى جانب المعاطف الكلاسيكية، تمت ملاحظة المعاطف ذات القصات المتفاوتة بالطول، أو بقصة الكلوش أو غيرها مما أضفى لمسة من الحيوية إلى الإطلالات الشتوية.
معاطف بأحزمة ونقوشات..
- النقوشات الملونة:
النقوشات التي زينت المعاطف مع احزمة كانت كثيرة مثل نقشة الكارو العريضة ونقوشات الأزهار الملونة، إلى جانب التطريزات الناعمة الأمر الذي أضاف بعض التميز والابتكار إلى الإطلالات العصرية، مع بعض الانوثة الملفتة والهادئة.
معاطف بأحزمة ونقوشات..

الأحزمة الملونة مختلفة الاحجام:
المعاطف المرفقة بالاحزمة الخاصة بها، شكلت نقطة مميزة في الإطلالات فقد حرصت الدور العالمية على الابتكار في تصميمات الاحزمة، التي تنوعت بين الأحزمة الرفيعة جدًا والاحزمة العريضة البارزة في حين مالت بعض الدور إلى تزيين الاحزمة ببعض الأكسسوارات الذهبية أو الفضية لتجمل المعاطف ذات اللون الاحادي وكانت الالوان إما بنفس اللون للمعطف أو بألوان مختلفة.
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)
معاطف بأحزمة ونقوشات.. موضة موسم شتاء 2021 (صور)

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