الفيضانات تودى بحياة 5 أشخاص في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية، الثلاثاء، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة مستمرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في وسط فيتنام.وقالت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ فى فيتنام إن الضحايا بينهم أب وابنتاه، وعمرهما 8 و11 عاما، وقد جرفتهم المياه جميعا أثناء الخوض في مجرى مائى مساء أمس الاثنين.وتم العثور على جثثهم على بعد كيلومتر واحد من المجرى المائى.وعثرت السلطات في إقليم لام دونج، بالمرتفعات الوسطى، على جثة واحدة لسائحة من اثنتين من السائحات كانت قد جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة أثناء عبورهما جسرًا معلقًا فوق أحد الأنهار، أمس الأول الأحد.وتبحث فرق الإنقاذ عن السائحة الأخرى المفقودة.وفى منطقة أخرى، تعرضت امرأة للصعق الكهربائي عندما غمرت مياه الفيضانات منزلها في إقليم خانه هوا، وذلك حسبما ذكرت السلطات المحلية.