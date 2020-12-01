رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفيضانات تودى بحياة 5 أشخاص في فيتنام

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:23 م
الفيضانات في فيتنام
الفيضانات في فيتنام
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الفيتنامية، الثلاثاء، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة مستمرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في وسط فيتنام.

وقالت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ فى فيتنام إن الضحايا بينهم أب وابنتاه، وعمرهما 8 و11 عاما، وقد جرفتهم المياه جميعا أثناء الخوض في مجرى مائى مساء أمس الاثنين.

وتم العثور على جثثهم على بعد كيلومتر واحد من المجرى المائى.

وعثرت السلطات في إقليم لام دونج، بالمرتفعات الوسطى، على جثة واحدة لسائحة من اثنتين من السائحات كانت قد جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة أثناء عبورهما جسرًا معلقًا فوق أحد الأنهار، أمس الأول الأحد.

وتبحث فرق الإنقاذ عن السائحة الأخرى المفقودة.

وفى منطقة أخرى، تعرضت امرأة للصعق الكهربائي عندما غمرت مياه الفيضانات منزلها في إقليم خانه هوا، وذلك حسبما ذكرت السلطات المحلية.

موضوعات متعلقة

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي

الأمم المتحدة: مصر ألهمت العالم بـ«100 مليون صحة»

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

فتح نوافذ الفصول الدراسية أفضل من أجهزة تنقية الهواء

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
المزيد

الثقافة

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية

نورا ناجي: بطلة «أطياف كاميليا» الأقرب لقلبي

«أين عقلي».. رواية جديدة للكاتب عبدالرحمن على عمارة