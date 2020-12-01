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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم السعودية تهبط بعد تألقها في نوفمبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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استهلت الأسهم السعودية الشهر بأداء ضعيف، الثلاثاء، بعد أن حقق المؤشر الرئيسي مكاسب قوية في نوفمبر بدعم تفاؤل عالمي حيال التقدم على صعيد تطوير لقاحات محتملة لكوفيد- 19.

ويعلق المستثمرون في أنحاء العالم آمالهم على بيانات تجارب إيجابية للقاحات، مما يغذي تفاؤلًا بتعاف اقتصادي أسرع من المتوقع.

استقرت اليوم أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال بالمنطقة، إذ يرقب المستثمرون منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بعد أن أرجأ المنتجون اجتماعا رسميا للبت فيما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج من يناير.

وقالت مصادر إن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين في إطار مجموعة أوبك+ أجلوا محادثات سياسة الإنتاج في العام المقبل التي كانت مقررة اليوم إلى الخميس، إذ لا تزال هناك خلافات بين اللاعبين الرئيسيين.

وخسر مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.3 بالمئة في أولى جلسات التداول لهذا الشهر، بعد أن حقق في نوفمبر أكبر مكاسبه الشهرية في أربع سنوات.

وضغطت أسهم القطاع المالي على المؤشر، وكان سهما البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي من أكبر الخاسرين بنزولهما نحو ثمانية بالمئة، واثنين بالمئة على الترتيب.

وفقد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.2 بالمئة.

ومن الأسهم الصاعدة تقدم سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.4 بالمئة.

والأسواق مغلقة بالإمارات في عطلة لنهاية أسبوع التداول الحالي، وتعود يوم الأحد.

وفي قطر، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 1.3 بالمئة مع صعود سهمي بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي 3.2 بالمئة، ونحو اثنين بالمئة على الترتيب.

وفقد مؤشر الكويت الرئيسي حوالي واحد بالمئة، وتصدر سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه الخاسرين بتراجعه 3.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي المصري 0.9 بالمئة، مع تقدم سهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة.

السعودية تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8722 نقطة.
قطر صعد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10395 نقطة.
مصر ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 11041 نقطة.
البحرين زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1482 نقطة.
سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة ليسجل 3646 نقطة.
الكويت انخفض المؤشر واحدًا بالمئة إلى 5951 نقطة.

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