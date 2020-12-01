حريق بمصنع «تنر» بمنطقة الروبيكى بالعاشر من رمضان

نشب، منذ قليل، حريق بأحد المصانع لإنتاج التنر بمنطقة الروبيكى بالعاشر من رمضان.وكشف مصدر أمنى عن عدم وجود وفيات، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع وصوله للمصانع المجاورة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة يفيد بنشوب حريق ضخم بأحد المصانع بمنطقة الروبيكى بالعاشر من رمضان.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.