7 أعمال تنتظر دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

أعمال تنتظر عرضها

أعمال تحضر لها

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند مواقع التواصل عقب الأنباء التي ترددت حول انفصالها عن الهضبة عمرو دياب بعد مرور 4 سنوات على علاقاتهم.فمنذ ارتباط دينا الشربيني بالهضبة وهى تخطو خطوات فنية مهمة في مسيرتها، حيث قدمت أكثر من عمل درامي كبطولة أولى وهو ما جعل الجمهور يربط ذلك بعلاقاتها بالهضبة كدعم لها.وتنشغل دينا الشربيني حاليًا بأكثر من مشروع فني جديد، بجانب المشاريع التي انتهت منها وتنتظر عرضهم وهو ما نلقي الضوء عنها في التقرير التالي:تنتظر دينا الشربيني عرض فيلم "يوم 13" الذي تشارك في بطولته بجانب أحمد داوود، إضافة إلى عدد كبير من النجوم مثل جومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبدالمغني وأحمد زاهر والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والرعب من تأليف وإخراج وائل عبدالله.كما انتهت دينا الشربيني منذ فترة من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبدالعزيز وغادة عادل وبيومي فؤاد وماجد الكدواني ومحمود حميدة ونيللي كريم وتقدم دينا الشربيني دور البطولة النسائية مع غادة عادل ومن المقرر طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة.كما تصور مشاهدها الأخيرة في فيلم "ثانية واحدة" خلال الفترة الحالية، وتشارك فيه بجانب مصطفي خاطر وسوسن بدر وفتحي عبدالوهاب ومن إخراج أكرم فريد، وانتهت من تصوير فيلم "30 مارس" منذ عدة أسابيع الذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي وأسماء ابو اليزيد وخالد الصاوي وصبري فواز ومحمد جمعة واحمد خالد صالح ومن إخراج احمد خالد موسي.وتحضر دينا حاليًا لمسلسلها الرمضاني الجديد، حيث تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة والذي تتعاون فيه مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج خالد مرعي، ويحمل المسلسل اسم "قصر النيل"، ويتكتم صناعه علي تفاصيله.ورشّح لدور البطولة أمام دينا كل من محمد ممدوح، وأحمد حاتم حتى الآن، كما تستعد دينا لعمل سينمائي جديد يحمل اسم "التهويدة" تشارك في بطولته عمرو يوسف وسيد رجب ومن إخراج طارق العريان، كما عرض على الفنانة الشابة مشاركة محمد سعد بطولة عمل سينمائي يجمعهم وتفكر حاليًا في العرض ولم تبد موقفها النهائي، حتى الآن، وحال موافقتها سيكون أول عمل يجمعها باللمبي.