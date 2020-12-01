مثول عراقى من أنصار داعش متهم بمحاولة حرف مسار قطارات فى ألمانيا

مثل شخص عراقي، متهم بمحاولة حرف مسار قطارات ركاب في ألمانيا أربع مرات وفشله في ذلك، أمام محكمة في فيينا اليوم الثلاثاء.ووفقا لممثل الادعاء فإن اللاجئ العراقي 44 عاما خلف وراءه شريحة ذاكرة وعليها خطاب للمتحدث باسم (داعش)، عندما بدأ محاولاته التخريبية بالقرب من نورمبيرج في يناير.2018وتردد أن الرجل كتب خطاب تهديد خلال محاولته الأخيرة للتخريب في برلين في ديسمبر.2018وقامت الشرطة بتعقبه عقب أن نسى وثيقة أصلية في متجر لنسخ المستندات في العاصمة النمساوية، حيث يعيش مع أسرته.ويواجه الرجل اتهامات تشمل محاولة القتل وإلحاق الضرر بالممتلكات والارتباط بمنظمة إرهابية.وقال الادعاء" أنت أردت ارتكاب هجمات باسم داعش. أردت التسبب في أكبر ضرر مادي وجسدي ممكن".واعترف المتهم بإلحاق الضرر بمنشآت تابعة للسكك الحديد، ولكن نفى أنه من أنصار داعش أو أنه خطط لقتل أي شخص.وقال محامي المتهم" لقد أراد جذب الانتباه"، مضيفا أنه كان يريد الضغط على ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لسحب قواتها من العراق.