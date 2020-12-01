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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية للسجينة هدى عبدالمنعم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:10 م
هدى عبد المنعم
هدى عبد المنعم
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بشأن الادعاء بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف المصدر أن المذكورة نزيلة بأحد السجون على ذمة إحدى القضايا، وتم عرضها على المستشفى فور شعورها ببعض الألم، وبتوقيع الكشف الطبى عليها وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين أن حالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، وحالتها مستقرة، وتم إعادتها لمحبسها.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لحصول عناصر الجماعة المودعين على ذمة قضايا على امتيازات غير مستحقة قانونًا.

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