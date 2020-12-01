ضبط صاحب محطة وقود جمع مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (مالك محطة للبترول لتموين السيارات– كائنة بمحافظة القاهرة)؛ لتجميعه (77٫000 لتر "سولار– بنزين 80 و92"، قدرت قيمتها بـ517٫250 جنيه، وعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.