البابا تواضروس يستقبل كاهن «الأرثوذكسية» بإمارة الفجيرة

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص أنطونيوس آفا مينا.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الراهب القمص أنطونيوس آفا مينا هو كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.