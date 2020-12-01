نيافة الأنبا عمانوئيل في زيارة ودية لمحافظ الأقصر

زار صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.يأتي ذلك في إطار العلاقات الودية المتبادلة بينهما، وكذلك لتقديم التهنئة، بمناسبة الانتهاء والإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب.دار الحوار حول أصالة وترابط نسيج الشعب المصري وتقاليده العريقة، كما هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل المحافظ على ما تم إنجازه من مشروعات ضخمة ومتعددة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر حجازي، نائب محافظ الأقصر، ورافق نيافته في الزيارة سيادة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية.وختم نيافته اللقاء بالدعاء لمصرنا الحبيبة، وكل قيادتها العظيمة بالتوفيق والازدهار والنمو والتقدم.