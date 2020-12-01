«آثار الإسكندرية» تبدأ فى ترميم محيط طاحونة المندرة الأثرية

بدأت منطقة آثار الإسكندرية، أعمال الترميم محيط طاحونة المندرة الأثرية، في إطار الحفاظ على المناطق الأثرية، وظهورها بالشكل اللائق بها.وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه فى ضوء التنسيق بين الجهات المحلية لتطوير المناطق الأثرية والحفاظ على محيطها، تم التنسيق بين منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى بشأن ترميم السور الحديث الفاصل بين شركة مياه المندرة وطاحونة المندرة الأثرية.وأضاف« متولى» أنه يتم الآن أعمال الترميم وكسوة السور بالطوب الفرعونى بشكل لائق بالمنطقة الأثرية ويتماشى مع شكل السور الحديث المحيط بالطاحونة، حيث تتم جميع الأعمال تحت إشراف منطقة آثار شرق الإسكندرية.وتقع طاحونة المندرة الأثرية، بمنطقة المندرة بالقرب من سور حدائق المنتزه، والتي أنشئت في عام سنة 1807م فى عهد محمد على باشا لتسهيل عملية طحن الغلال، وتم تسجيل الطاحونة كأثر إسلامي بقرار رقم 113 لسنة 1967.وهى عبارة عن بدن أسطواني من الحجر الجيري، يتكون البرج من أسفل من شكل أسطواني يعلوه شكل أسطواني أقل اتساعّا على ارتفاع ثلاثة مداميك و(المدماك هو الصف من حجارة البناء)، ثم نجد بدن الطاحونة وهو أسطواني من الحجر الأبيض، وتوجد به عروق خشبية دائرية وظيفتها تخفيف الحمل على مداميك الحجر، وامتصاص أي هزات ويعلوها من أعلى المخروط المقبب (طاقية خشبية) الذي يرتكز على جزء خشبي دائري يتكئ على الطاحونة من أعلى.