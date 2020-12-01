معهد الاقتصاد والسلام: المغرب بين البلدان «الأقل تضررًا‬ من الإرهاب»

صنف معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، المملكة المغربية ضمن قائمة البلدان الأقل تضررًا من الإرهاب، بحصوله على المركز الـ102، ضمن مؤشر الإرهاب، حيث حصل على معدل شامل بـ0.565 من أصل 10 نقاط.واستطاعت المملكة المغربية أن تتقدم بـ10 مراكز مقارنة بالعام الماضي، عندما احتلت المرتبة الـ92، وكانت ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب.وأشار التقرير السنوي للمعهد الأسترالي إلى أن المملكة المغربية شهدت تسع هجمات إرهابية بين عامي 2007 و2019، راح ضحيتها 32 قتيلًا، فيما بلغ التضرر الاقتصادي لها 69.6 ملايين دولار.جدير بالذكر أن المعهد الأسترالي للاقتصاد والسلام يصنف البلدان ابتداء من الأكثر انتشارا للإرهاب إلى أقلها.