محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا للاستعدادات البرلمانية فى جولة الإعادة

عقد اللواء خالد عبدالعال الاجتماع التنسيقي للإعداد لانتخابات مجلس النواب 2020، الإعادة بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وكل وأجهزة المحافظة والجهات المعنية بالاختصاص.ونوقش في الاجتماع الاستعدادات الكاملة للانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها يومي 7٫8 في محافظة القاهرة.وكلف المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الأحياء بمراجعة المقرات الانتخابية مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة للمرور على اللجان والمقرات وتنظيف محيطها مع التعقيم للمدارس والمراكز الشبابية قبل انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية.وشدد عبدالعال خلال اجتماعه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ووجود مولدات للكهرباء ومبردات مياه مع الأخذ في الحسبان للتقلبات المناخية الوارد حدوثها.وكلف المحافظ نوابه الأربعة بالمتابعة للجان الواقعة في مناطقهم استعدادًا للانتخابات البرلمانية.