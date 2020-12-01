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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:08 م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، إلى جلسة الأول من فبراير من العام المقبل للتصالح.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

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