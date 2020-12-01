تتوقف على قرار اللاعب.. «جلسة عرفية» للتصالح مع شيكابالا بالأقصر

وجه أهالي محافظة الأقصر، دعوة إلى لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا؛ لعقد جلسة صلح عرفية يحضرها عدد من ممثلي المحافظة، وذلك لنبذ الخلاف، وتقديم الاعتذار له، عن الضرر الذي وقع عليه جراء قيام عدد من الشباب بـ«التنمر» عليه، خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا بميدان صلاح الدين بمنطقة وسط المدينة.وقال صاحب المبادرة، عبد الرحمن بشاري، إن «ثقافة مجتمعات الصعيد والعادات والتقاليد التي ترعرع عليها مختلف الأجيال، تجبر الجميع على احترام الصغير قبل الكبير، وتفرض عليهم التمسك بالأخلاق والفضيلة، وأن ما تعرض له لاعب الزمالك يدخل في إطار التصرف الأهوج وغير المسئول، والمنبوذ من الجميع».وأضاف «بشاري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن «من بين أعراف الصعيد الاحتكام إلى ممثلي العائلات، وأنه باعتبار أن نجم نادي الزمالك يخضع لتلك الأعراف أيضًا، لكونه صعيديًا من أبناء محافظة أسوان، فإن دعوته قامت على عقد جلسة صلح عرفية يحضرها عدد من ممثلي عائلات الأقصر، وكذلك أسر الشباب الذين تم ضبطهم بواقعة التنمر، وأن يتم تقديم الاعتذار للاعب، وأن يُعطي الخلوق شيكابالا درسًا لا يُنسى للشباب ومحبيه في العفو والصفح».وكانت الأجهزة الأمنية حررت محضر حمل رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحوي قيام عدد من الأشخاص بحمل كلب أسود اللون يرتدي" تي شيرت نادي الزمالك" للتنمر على اللاعب الذي يدعى محمود عبد الرازق وشهرته " شيكابالا" وسط هتافات ضده، مما أساء إليه، وعلى إثر ذلك البلاغ تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط بعض ممن شاركوا بالواقعة وهم: « محمد. خ. ي" وشهرته زلزال، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بمنطقة أبو الجود، و« شريف. م. ب » يبلغ من العمر27 عامًا، بدون عمل مقيم بشارع محمد فريد، و« أحمد. م » يبلغ من العمر 28 عامًا، بدون عمل، مقيم بشارع المدينة المنورة، و« كيرلس. ف. ف » يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل نجارا، مقيم بمنطقة الكرنك.وبعرض المتهمين على النيابة اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وصولًا لحقيقتها.وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع مصور تم تسجيله بميدان صلاح الدين الأقصري، وتم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى، مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو، رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كل الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.حيث تم كشف هوية مرتكبي الواقعة ممن جلبوا الكلب لميدان صلاح الدين وقاموا برفعه وعليه تي شيرت أبيض للتنمر على لاعب نادى الزمالك شيكابالا صاحب هدف الزمالك فى المباراة النهائية أمام النادي الأهلى، وجار ملاحقتهم وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة.ورفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الإفريقية، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل وأنك تبقي عنصرى".