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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: مقترح إنشاء صندوق عربى لمجابهة الكوارث والأزمات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:05 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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استقبل السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، وفدًا من رؤساء عدد من الاتحادات العربية النوعية أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث بحث معهم مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات.

وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنسيق بين الجامعة العربية من جانب والاتحادات العربية المتخصصة من جانب آخر؛ وتعزيز دورها في إطار منظومة العمل العربي المشترك باعتبارها بيوت خبرة عربية تقدم الخبرة والمشورة في القضايا والأنشطة التي تغطيها.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الأفكار والمبادرات الإيجابية، من بينها مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات، وتحديد يوم عربي للتطوع على غرار اليوم العالمي للتطوع، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتحادات العربية النوعية الفاعلة والجادة في عملها لتعزيز المشاركة والتفاعل الإيجابي للمواطن العربي مع هذه الاتحادات.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن الأمين العام أكد على الدور الجوهري والرئيسي للإعلام العربي للترويج لجهود منظومة العمل العربي المشترك على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التغطية الإعلامية لأنشطة وإنجازات الاتحادات العربية النوعية الفاعلة في شتى المجالات وبشكل خاص في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمزمع عقدها مطلع عام 2021، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية.

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