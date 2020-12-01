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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تنهي استعداداتها لنقل المومياوات إلى «الحضارات»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:50 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أنهت محافظة القاهرة استعداداتها للكرنفال العالمي المقررة إقامته يوم الجمعة المقبل، بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط، بالانتهاء من تطويرات ميدان التحرير التي استغرقت عامًا ونصف، شملت محيط ميدان التحرير والعقارات المطلة عليه من دهانات وتطورات وكذلك الانتهاء من الإضاءة.

ويتحرك الموكب الأسطوري للمومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وسيضم الموكب 22 ملكًا وملكة، سيتم نقلها على عجلات حربية فرعونية وسط فرق الحرس الجمهوري وسط عروض عسكرية، وسيتم نقل الاحتفالات عبر القنوات الفضائية العالمية، ومن المقرر حضور وفد من اليونسكو وقيادات دولية بارزة في مجال الآثار والتراث المصري.

والملوك الذين سيتم نقلهم من التحرير إلى الفسطاط هم كل من: (سكنن رع - تحتمس الأول - أحمس نفرتاري - أمنحتب الأول - تحتمس الثاني - الملكة حتشبسوت - تحتمس الثالث - أمنحتب الثاني - تحتمس الرابع - امنحتب الثالث - رمسيس الثاني - مرنبتاح - سيتي الثاني - سبتاح - رمسيس الرابع - رمسيس الخامس - رمسيس التاسع - سيتي الأول).

ومن جهة أخرى انتهت الأعمال التطويرية الخاصة بميدان التحرير، ليتناسب مع روح الحدث وطور الميدان على شكل متحف مفتوح بالمجان للمواطنين، بألعاب ضوئية تطل على المسلة والـ4 كباش بلمسة جمالية بالغة البهاء.

واتخذ الميدان الشكل الفرعونى، حتى في النباتات المحيطة، والتي ظهرت في أوانٍ دائرية حفت الميدان وزينته، وحتى العقارات المطلة على الميدان تم تجديدها والعمل على تطويرها طيلة الفترة الماضية، والتى تم طلاؤها باللون "البيج الفاتح" لتناسب لون المسلة والأربعة كباش.

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