التفاصيل الكاملة لاتهام مسجل خطر بحرق سيدة الإسكندرية

ينفرد "الدستور" بنشر الأوراق الكاملة في اتهام مسجل خطر بحرق سيدة عمدًا بمحافظة الإسكندرية، للانتقام منها عقب إبلاغها الشرطة عليه أثناء سرقة شقة.وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 22786 جنايات ثان المنتزه، قيام المتهم "إبراهيم حسن قبيصي إسماعيل"، شهرته "إسلام" محوس - 35 سنة ميكانيكي – بقتل المجني عليها سامية حجاني سالم حجازي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، انتقاما منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من أحد جيرانها، فتصد مسكنها وما أن تيقن من تواجدها بمفردها أحضر لذلك الغرض مادة سرعة الاشتعال "بنزين" و"قداحة" لتنفيذ مبتغاه الشيطاني.وتابع أمر الإحالة أن المتهم اقتحم شقة المجني عليها بأن طرق الباب حتى أجابه حفيدها فجذبه خارجها، وتوجه إلى غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها " البنزين"، وأخذ يجرها من شعرها إلى خارج المسكن ثم أشعل بها النيران فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.ووجهت النيابة للمتهم تهم إحراز بنزين، وقداحة دون أن يكون هناك مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، ودخل شقة المجني عليها، بقصد ارتكاب جريمة.وكشفت أقوال الشاهد الأول أنه حال وجوده بمحل عمله بشركة كائنة بجوار مسكن المجني عليها محل الواقعة تنامى إلى سمعه صرخات فتوجه مسرعا إلى مصدر الصوت فأبصر المتهم يجر المجني عليها من شعرها إلى خارج مسكنها وبيده قداحة وسرعان ما أشعل بها النيران عامدا وحاولت مساعدة الشاهد الثالث إخماد تلك النيران، وأسرعوا بنقل المجني عليها إلى المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية.وقال نجل المجني عليها، إنه حال وجوده بمسكنة بالدور العلوي بذات العقام التي تقطن به والدته المجني تنتمي إلى سمعه صياح واستغاثة ابن شقيقه الطفل راكان، فتوجه لاستطلاع الأمر فأبصر تجمع الأهالي أمام شقة والدته وفر من بينهم المتهم ويديه مشتعلتين بالنيران فأسرع للاطمئنان على والدته المجني عليها ليجدها ملقاة على الأرض وتشتعل النيران بجسدها فانتقل إلى الحمام لإحضار المياه لإغاثتها ليبصر الطفلة "وجدان" ابنة شقيقه الشاهد الرابع مختبئة به مذعورة مرتعدة فحمل زجاجات المياه وأسرع وسكبها على جسد والدته المشتعل وقام مع الأهالي بنقلها إلى المستشفى.وكشف تقرير الطبي الخاص بالمتهم أن إصاباته ادعاء حرق طبي من الدرجة الثانية في الساعد الأيسر من الناحية الظاهرية.