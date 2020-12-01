«الفقي» يفتتح مؤتمر سوهاج المستقبل

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مؤتمر "سوهاج المستقبل" بقاعة المؤتمرات بنادي المحليات بمدينة ناصر بسوهاج، والذي يستهدف تدريب 200 من شباب الخريجين والجامعات المصرية للالتحاق بسوق العمل، ويستمر حتى يوم 3 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى الشندويلي أمين عام المؤتمر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وشباب سوهاج.وأكد محافظ سوهاج خلال المؤتمر على دعم الدولة والقيادة السياسية للشباب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على عقد لقاءات دورية مع الشباب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وإطلاعهم على مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وما يتم على أرض المحافظة من مشروعات، لافتًا إلى تبني المحافظة للعديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب.وقرر محافظ سوهاج خلال اللقاء، عقد لقاء دوري كل شهر مع الشباب من مختلف مراكز المحافظة لاستمرار التواصل والحوار، مؤكدًا أن الشباب أصبح له دور هام في كل القطاعات، وهو ما تهدف إليه الدولة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الشباب قادم وبقوة، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر.وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة لفريق تنظيم المؤتمر، ثم كلمة لأمين عام المؤتمر وجه خلالها الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه للمؤتمر ومجهوداته الملموسة للارتقاء بمحافظة سوهاج على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدريب أبنائنا من شباب المحافظة على خوض غمار سوق العمل، وتلبية احتياجات السوق والمجتمع الإداري والاقتصادي، وتوضيح طريقة التفكير خارج الصندوق لظروف سوق العمل، وتبني أفكار منتخبة للشباب وعرضها على الرعاة والممولين لتبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.وتم خلال المؤتمر عقد جلسة حوارية بين شباب البرنامج التدريبي وبين المحافظ ونائبه ورئيس الجامعة بعنوان "سوهاج المستقبل"، حيث قام المحافظ بالرد على أسئلة واستفسارات الشباب التي تنوعت حول أهم القضايا التي تشغل الشارع السوهاجي، وخطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة، وأهم المشروعات التي تم الانتهاء منها والتي سيتم افتتاحها قريبًا، بالإضافة إلى المشروعات الجارية.